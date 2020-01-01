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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على تركيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:45 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
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دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف واضح وفرض عقوبات صارمة ضد تركيا ردًا على عدوان أنقرة المتزايد على اليونان وقبرص.

وقال مصدر حكومي يوناني "لم يكشف عن هويته" لصحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن "ميتسوتاكيس" دعا لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تكبح جماح أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الجارية في بروكسل.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني على أنه لا يمكن السماح لتركيا بانتهاك الحقوق السيادية لدولتين من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون رد فعل قوي.

وأضاف المصدر أن "ميتسوتاكيس" طلب أيضا مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل موسع في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.

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