«بضائع مصرية في أوروبا».. كيف أعادت «الصناعة» الثقة في المنتج المحلي؟

- ورشة تصدر منتجات الحرفيين المصريين لأوروبا

- ارتفاع صادرات مصر وتسجل ١.٦ مليار في ٨ شهور فقط

- بمساندة حكومية أيمن يرفع شعار صنع في مصر في دول الخليج

القصة الكاملة لمبادرة تشجيع المنتج المحلي

"صنع في مصر" شعار أصبح له رواج كبير محليًا ودوليًا بعد أن أثبتت الصناعات المصرية قدرتها على المنافسة وسط المنتجات المستوردة التي تغرق الأسواق المصرية.ومع الدعم المستمر من الحكومة المصرية لتشجيع الصناع المحليين خرجت منتجات مصرية وغزت أسواق العالم، "الدستور" مع إطلاق المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي عرضت قصص نجاح بعض المشاريع المصرية وكيف وصلت للعالمية بأيدي الصناع المصريين.من ورشة صغيرة يعمل بها ٥٠ حرفيًا في قرية الحجازية بقنا إلى أسواق بريطانيا وهولندا وبلجيكا، استطاع المصريون تصدير منتجات مصرية منحوتة على خشب السرسوع إلى الخارج.جميل بشير صاحب الورشة افتتحها عام ٢٠١٦، ونجح خلال سنوات قليلة فى تصدير منتجاته لدول أجنبية وعربية، بعد أن طبق ما تعلمه على يد نحات فرنسي كان يسكن في قرية الحجازية في ورشته بعد أن درب ٥٠ عاملًا من سكان القرية على أعمال النحت.وقال بشير: محافظة قنا هي المدينة المصرية الوحيدة التى يوجد بها خشب السرسوع، فنحصل عليه منها ونقوم بنحته وتصديره للخارج أو المشاركة به فى المعارض الدولية، وسبق أن عرضنا منتجاتنا فى الكويت وفرنسا وبلجيكا وتونس والأردن وتركيا.وأضاف وفرت لى تلك الحرفة مهنة جيدة ودخلًا ثابتًا، وتحوّلت ورشته على يد الحرفيين الموجودين فيها إلى مركز لتصدير منحوتات خشب السرسوع إلى الكثير من دول العالم، وتم تكريمه من العديد من الدول الأجنبية كان آخرها فرنسا، كما حصل على الجائزة العربية في المهرجان الدولي بأوزباكستان، مختتمًا نرفع شعار «صنع فى مصر»، ومنتجاتنا موجودة في كل أسواق العالم.وارتفعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الماضي، لتسجل نحو 1.618 مليار دولار بنمو قدره 10%، وذلك حسب بيانات صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات في إبريل الماضي.وأوضحت هذه البيانات ارتفاع صادرات القطاع خلال فبراير الماضي بنحو 8% لتبلغ 197.3 مليون دولار، وتعد أهم القطاعات التي حققت نموا خلال تلك الفترة ” أجهزة كهربائية، مكونات سيارات، كابلات، ادوات مائدة ومطبخ، ومنتجات تشغيل المعادن”.ورأى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن مصر استطاعت الوصول بالمنتجات المحلية إلى العالمية، وارتفعت الصادرات بصورة مستمرة في السنوات الماضية.وأوضح في تصريحات إعلامية أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي أطلقتها وزارة المالية توضح مدى تقدم الصناعات المصرية، مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وكل الأجهزة المعمرة التي يستخدمها المستهلك المصري.أيمن حسن شاب من مدينة المحلة وصاحب مصنع لتصنيع غرف المواليد، استطاع خلال سنوات قليلة إثبات جودة في أسواق الخليج بمنتجات مصرية.وقال أيمن بدأت المشروع منذ 3 سنوات فقط بعدما حصلت على خبرة كافية في هذه الصناعة من خلال عملي بالسعودية لأكثر من 10 سنوات.وأوضح "غرفة المواليد" هو تصنيع كافة احتياجات الطفل في مكان واحد من السرير إلى البطانية والشنطة وجميع الأدوات التي تحتاجها الأم لابنها، وهي فكرة غير منتشرة في مصر عمومًا ولكنها موجود في كل دول الخليج.وتابع: خلال ثلاث سنوات لاقى المشروع نجاحًا كبيرًا، ويخطط خلال الشهور المقبلة إلى الانتقال لمصنع أكبر لتوسيع الإنتاج وزيادة عدد العمال.أسابيع قليلة تفصل المصنعين المصريين على إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ فب ظل جائحة «كورونا».