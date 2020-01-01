رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«بضائع مصرية في أوروبا».. كيف أعادت «الصناعة» الثقة في المنتج المحلي؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:10 م
صنع في مصر
صنع في مصر
سالي رطب
طباعة
"صنع في مصر" شعار أصبح له رواج كبير محليًا ودوليًا بعد أن أثبتت الصناعات المصرية قدرتها على المنافسة وسط المنتجات المستوردة التي تغرق الأسواق المصرية.

ومع الدعم المستمر من الحكومة المصرية لتشجيع الصناع المحليين خرجت منتجات مصرية وغزت أسواق العالم، "الدستور" مع إطلاق المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي عرضت قصص نجاح بعض المشاريع المصرية وكيف وصلت للعالمية بأيدي الصناع المصريين.


- ورشة تصدر منتجات الحرفيين المصريين لأوروبا


من ورشة صغيرة يعمل بها ٥٠ حرفيًا في قرية الحجازية بقنا إلى أسواق بريطانيا وهولندا وبلجيكا، استطاع المصريون تصدير منتجات مصرية منحوتة على خشب السرسوع إلى الخارج.

جميل بشير صاحب الورشة افتتحها عام ٢٠١٦، ونجح خلال سنوات قليلة فى تصدير منتجاته لدول أجنبية وعربية، بعد أن طبق ما تعلمه على يد نحات فرنسي كان يسكن في قرية الحجازية في ورشته بعد أن درب ٥٠ عاملًا من سكان القرية على أعمال النحت.

وقال بشير: محافظة قنا هي المدينة المصرية الوحيدة التى يوجد بها خشب السرسوع، فنحصل عليه منها ونقوم بنحته وتصديره للخارج أو المشاركة به فى المعارض الدولية، وسبق أن عرضنا منتجاتنا فى الكويت وفرنسا وبلجيكا وتونس والأردن وتركيا.

وأضاف وفرت لى تلك الحرفة مهنة جيدة ودخلًا ثابتًا، وتحوّلت ورشته على يد الحرفيين الموجودين فيها إلى مركز لتصدير منحوتات خشب السرسوع إلى الكثير من دول العالم، وتم تكريمه من العديد من الدول الأجنبية كان آخرها فرنسا، كما حصل على الجائزة العربية في المهرجان الدولي بأوزباكستان، مختتمًا نرفع شعار «صنع فى مصر»، ومنتجاتنا موجودة في كل أسواق العالم.


- ارتفاع صادرات مصر وتسجل ١.٦ مليار في ٨ شهور فقط

وارتفعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الماضي، لتسجل نحو 1.618 مليار دولار بنمو قدره 10%، وذلك حسب بيانات صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات في إبريل الماضي.

وأوضحت هذه البيانات ارتفاع صادرات القطاع خلال فبراير الماضي بنحو 8% لتبلغ 197.3 مليون دولار، وتعد أهم القطاعات التي حققت نموا خلال تلك الفترة ” أجهزة كهربائية، مكونات سيارات، كابلات، ادوات مائدة ومطبخ، ومنتجات تشغيل المعادن”.

ورأى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن مصر استطاعت الوصول بالمنتجات المحلية إلى العالمية، وارتفعت الصادرات بصورة مستمرة في السنوات الماضية.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي أطلقتها وزارة المالية توضح مدى تقدم الصناعات المصرية، مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وكل الأجهزة المعمرة التي يستخدمها المستهلك المصري.


- بمساندة حكومية أيمن يرفع شعار صنع في مصر في دول الخليج

أيمن حسن شاب من مدينة المحلة وصاحب مصنع لتصنيع غرف المواليد، استطاع خلال سنوات قليلة إثبات جودة في أسواق الخليج بمنتجات مصرية.

وقال أيمن بدأت المشروع منذ 3 سنوات فقط بعدما حصلت على خبرة كافية في هذه الصناعة من خلال عملي بالسعودية لأكثر من 10 سنوات.

وأوضح "غرفة المواليد" هو تصنيع كافة احتياجات الطفل في مكان واحد من السرير إلى البطانية والشنطة وجميع الأدوات التي تحتاجها الأم لابنها، وهي فكرة غير منتشرة في مصر عمومًا ولكنها موجود في كل دول الخليج.

وتابع: خلال ثلاث سنوات لاقى المشروع نجاحًا كبيرًا، ويخطط خلال الشهور المقبلة إلى الانتقال لمصنع أكبر لتوسيع الإنتاج وزيادة عدد العمال.


القصة الكاملة لمبادرة تشجيع المنتج المحلي

أسابيع قليلة تفصل المصنعين المصريين على إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ فب ظل جائحة «كورونا».

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يعلن موعد إرسال ملف «القرن» للمحكمة الدولية

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

الطيار «أبواليسر»: «القضية شغّالة حتى لو محمد رمضان اتحبس» (فيديو)

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

مرتضى منصور يعلن موعد إرسال ملف «القرن» للمحكمة الدولية

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

«إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24».. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مضاد لأمراض القلب.. تعرف على فوائد التين الشوكى

مقالات الرأي
جلال حمام
الغنوشي (6).. عرّاب الغزو التركي لليبيا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تستأنف أنشطتها بالغربية وسط إجراءات احترازية مكثفة

«فن الحفر على الخشب» بثقافة القليوبية (صور)

مذكرات نهال كمال.. أحدث إصدارات دار ريشة للنشر

«النابغة» تطرح «البلاغة الجديدة والنص الشعري» لـ محمد زيدان