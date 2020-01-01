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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

بعد رفع الحظر.. مطالب أصحاب المنشآت السياحية من «العنانى»

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:13 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
هايدي حمدي
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منذ أيام، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التخفيف التدريجي للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بعد 90 يومًا من الإغلاق، مع متابعة تطبيق الضوابط والاشتراطات فيما يخص عملية تنظيم بعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدماتها للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها من محال ومنشآت ووحدات الطعام المتنقلة.

على أن تكون ساعات استقبال الجمهور من 6 صباحًا وحتى 10 مساءً، وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في 9 مساءً وألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

مواعيد العمل في المطاعم والكافتيريات السياحية لاقت عدم استحسان من هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت، فطالب الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر، معللًا أن حركة الجمهور تبدأ فعليا في فترة المساء، مؤكدًا أن كل المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية التزمت بتطبيق المعايير الغحترازية والوقائية المقررة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة.

من كلماته، نتبين أن الأزمة تظهر مع العاملين في صالات تلك المنشآت وليس عمال "الديلفري"، لأن نسبة الإشغال المقررة (25%)، تؤدي إلى تسريب بعض العمالة هناك، نظرًا لتحمل أصحاب تلك المنشآت مرتبات لعمالة في وقت تتكبد فيه خسائر بسبب عدم وصول نسبة الإشغال إلى الحد المطلوب لتكفي مصاريف تلك المنشآت.

وتواصلت "الدستور" مع عدد من العمال وأصحاب المنشآت، فقال علي ماهر، عامل، إن إعادة فتح المطاعم والكافتريات بعد فترة إغلاق تقترب من 4 شهور قرار صائب، لأن أعمالنا كانت متوقفة، و"قاعدين في البيت مش عارفين نشتغل"، لكن الوقت المسموح غير كاف، لأن تلك الفترة لا تصل نسبة الإشغال إلى 25%، فالجمهور يفضل فترات الليل لزيارة المنشآت.

فيما أشار عادل المصري، صاحب كافتريا بمنطقة وسط البلد، إلى أن نسبة الإشغال التي تم تحديدها معقولة، لكن التوقيت المسموح فيه للجمهور بدخول تلك الأماكن لن يساعدنا على الوصول إلى تلك النسبة بشكل كامل، بالتالي نتكبد خسائر، موضحًا أن المحال تدفع دفع فواتير كهرباء وغاز ومياه، إضافة إلى رواتب العاملين، وهو ما يشكل عبئا كبيرا، مطالبًا بمد ساعات الفتح حتى منتصف الليل، بالتوازي مع حظر وسائل النقل والمواصلات العامة.

ويروي محمد كامل، صاحب مطعم بمنطقة الهرم، أنه اضطر للتخلص من بعض الخامات المستخدمة في إعداد الطعام، لأن اليوم دون بيعها فتصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي، الأمر الذي يكبده خسائر مالية منذ قرار إعادة الفتح التدريجي، بداية يوليو الجاري.

يذكر أنه تم وضع عدد من الشروط لإعادة فتح المطاعم والكافيهات، منها أن تكون المسافة بين الطاولات 2م، والمسافة بين كل فرد على الطاولة الواحدة متر تباعد، ولن يسمح بدخول أكثر من 6 أفراد بالنسبة للعائلات، كذلك يُمنع إقامة الحفلات داخل المقاهي مثل أعياد الميلاد، وأن يكون الدخول بأسبقية الحجز، أو الحجز من خلال الاتصال أو تطبيقات المحمول، ووضع كاشف حراري عند مدخل كل مقهى لقياس حرارة زائريها.

ومن ضمن الشروط أيضًا، منع كافة ألعاب التسلية مثل الدومينو والطاولة والشيشة، مع الحرص على الكشف اليومي على كافة العاملين قبل بدء العمل في صباح كل يوم، كذلك التأكد من تطهير وتعقيم المقاهي من الداخل، واستخدام المفارش لمرة واحدة فقط.

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