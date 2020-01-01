طلب إحاطة عن توقف المعمل المركزي لتحاليل كورونا بكفر الشيخ

تقدم النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوه بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهًا إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن توقف المعمل المركزى لمحافظة كفرالشيخ لتحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، منذ 4 ايام.وقال النائب البرلماني، في طلبه، إن السبب الرئيسي في توقف المعمل يعود إلي استياء وامتناع الأطباء والفنيين عن العمل بسبب عدم تقاضيهم مكافآتهم أسوة بزملائهم في مستشفيات المحافظة، مضيفا أن هذا النهج في عدم منح الأطباء مكافأتهم يعتبر اجحافا بحقوق كافة العاملين بمعمل الزعفران، لاسيما في تلك الظروف الصعبة.وحذر " الشرقاوي"من خطورة إغلاق المعمل المركزي، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبًا بسرعة منح الأطباء والفنيين لمكافأتهم وإعادة فتح معمل الزعفران في اسرع وقت، منعًا لتكدس التحاليل.