المحجوب: الجيش الليبى يرد الميليشيات التى تقترب من سرت (فيديو)

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، على التزامهم بمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، موضحًا أن قوات الجيش لم تهاجم ميليشيات تركيا والوفاق، وتكتفى فقط بالرد على من يقترب من سرت.وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبى، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "الغد"، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الليبية موجودة في مواقعها ولم تنسحب من تمركزاتها في مدينة سرت.وأوضح العميد خالد المحجوب، أن الميليشيات التركية تواصل حشدها وماضية في خطتها لاحتلال ليبيا، ولكن الجيش الوطنى سيتصدى لها، مؤكدًا قدرة القوات المسلحة على التعامل بشكل فعال.