السودان: قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة الثلاثاء المقبل

أعلن السودان اليوم الجمعة، تلقيه دعوة من جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة الثلاثاء المقبل 21 يوليو الجاري، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في خبر عاجل.





يأتي ذلك تزامنًا مع تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب إفريقيا اليوم الجمعة.





وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أكد ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.