الكنيسة تطرح كتاب «التعليم الكنسي» للبابا تواضروس

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن طرح كتاب "التعليم الكنسي" للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ عبر قناة الكنيسة على موقع "يوتيوب".وكان قد أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه سيستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.واختتم: «أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات».