رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: رؤية السيسي واضحة في مواجهة الاحتلال التركي لليبيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:56 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحية قلبية للرئيس السيسى على رسائله الواضحة والحاسمة التى تناولها خلال لقائه بمشايخ وأعيان ليبيا.

وقال "عامر" فى بيان اليوم، إن رؤية الرئيس السيسي كانت واضحة للغاية أمام العالم كله عندما أكد أن مصر لن تتدخل فى شئون ليبيا إلا بطلب وتفويض من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع ليبيا وأن أي مساس بالأمن القومى الليبى هو مساس مباشر بالأمن القومى المصري.

وأوضح أن تأكيد السيسى لوفد القبائل الليبية أن مصر لن تسمح بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا هو دليل قاطع على مصر ستظل حصن الأمن والأمان للأشقاء العرب ولن تتخلى عن وعودها لحماية الحدود المصرية الليبية.

ووصف الرسائل الحاسمة من الرئيس السيسى بأنها تحذير واضح وقوى للنظام التركى الإرهابى من محاولاته لغزو واحتلال ليبيا والسطو على النفط الليبى ومقدرات وثروات الشعب الليبي، مؤكدا أن النوايا الخبيثة لتصرفات الدكتاتور العثماني أردوغان أصبحت واضحة أمام العالم كله من محاولاته المستمرة لاحتلال وغزو ليبيا.

واتهم المهندس محمد فرج عامر المجتمع الدولى بالتخاذل والتقصير في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى يقوم بها أردوغان داخل الأراضى الليبية مطالبا من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التحرك لوقف الغزو والاحتلال التركي لليبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

التعليم: لدينا مقترحات حول آلية التعامل مع سناتر الدروس الخصوصية

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

«إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24».. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مضاد لأمراض القلب.. تعرف على فوائد التين الشوكي

تعرف على تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

باحثون: مناعة كورونا أعلى مما تظهره الأجسام المضادة

تفاصيل صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة 2020.. موعد انتهاء امتحان الصف الثالث الثانوي

مقالات الرأي
جلال حمام
الغنوشي (6).. عرّاب الغزو التركي لليبيا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
المزيد

الثقافة

تعاون بين دار الكتب المصرية و«جايكا» لدعم متحدي الإعاقة

«اطعم الفم».. أنطون تشيخوف ينتقد المثقفين في قصة «القناع»

محمد القصبى يكتب: مقشة فى يد رئيس اتحاد الكتاب خير من قلم وألذ من مصاصة

الرافدين للنشر تصدر«أهوار جنوب العراق» لحسين الزيادي