برلماني: رؤية السيسي واضحة في مواجهة الاحتلال التركي لليبيا

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحية قلبية للرئيس السيسى على رسائله الواضحة والحاسمة التى تناولها خلال لقائه بمشايخ وأعيان ليبيا.وقال "عامر" فى بيان اليوم، إن رؤية الرئيس السيسي كانت واضحة للغاية أمام العالم كله عندما أكد أن مصر لن تتدخل فى شئون ليبيا إلا بطلب وتفويض من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع ليبيا وأن أي مساس بالأمن القومى الليبى هو مساس مباشر بالأمن القومى المصري.وأوضح أن تأكيد السيسى لوفد القبائل الليبية أن مصر لن تسمح بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا هو دليل قاطع على مصر ستظل حصن الأمن والأمان للأشقاء العرب ولن تتخلى عن وعودها لحماية الحدود المصرية الليبية.ووصف الرسائل الحاسمة من الرئيس السيسى بأنها تحذير واضح وقوى للنظام التركى الإرهابى من محاولاته لغزو واحتلال ليبيا والسطو على النفط الليبى ومقدرات وثروات الشعب الليبي، مؤكدا أن النوايا الخبيثة لتصرفات الدكتاتور العثماني أردوغان أصبحت واضحة أمام العالم كله من محاولاته المستمرة لاحتلال وغزو ليبيا.واتهم المهندس محمد فرج عامر المجتمع الدولى بالتخاذل والتقصير في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى يقوم بها أردوغان داخل الأراضى الليبية مطالبا من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التحرك لوقف الغزو والاحتلال التركي لليبيا.