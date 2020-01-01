طلب إحاطة لوزير الشباب حول التراشق بين الأهلى والزمالك

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حول ازدياد وتيرة التراشق القائم بين مسئولي النادي الأهلي ونادي الزمالك.وقال عباس، في بيان، إن حالة التراشق بين الناديين تتسبب في شحن الجماهير المصرية من بعضهم البعض بكل تأكيد وتخدم مصالح مُعادي استقرار الدولة المصرية وتستهدف شق وحدتهم ومساندتهم لبعضهم البعض للعبور بالبلاد لبر الأمان في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مُؤكدًا أن جماهير الأندية فى النهاية مصريون ولا يجوز بأي شكل من الأشكال خلق أزمات ومشاكل وعقبات تفرق بينهم.وطالب النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسرعة التدخل لإيقاف حالة التراشق بين الناديين.