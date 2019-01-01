«أوقاف السويس» تحقق حصيلة مبيعات عالية لصكوك الأضاحى

حققت مديرية أوقاف السويس، حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م 1440هـ، لتصبح بذلك خامس مديرية تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق.وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها (خمسة آلاف جنيه) لمديرية أوقاف السويس، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية.وأشار الوزير إلى أن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.وإدارة المشروع تهنئهم على هذا التميز وتتمنى لهم ولزملائهم مزيدًا من التفوق والتميز.