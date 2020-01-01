رتفاع عدد حالات الشفاء لـ 114 بالعزل المنزلى فى أسوان (صور)

تواصل حملة "معًا ضد الكورونا" بأسوان، مجهوداتها ونشاطاتها التطوعية والخدمية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد-19" تحت إشراف الدكتور غادة يحيى أبوزيد، نائب محافظ أسوان.وشارك المشرف العام على الأعمال التطوعية بالحملة الدكتورة ميرفت السمان فى توفير مچموعة من احتياجات مستشفى الصدر بمركز إدفو من المستلزمات الطبية، وهي عبارة عن ٥ برفانات فواصل بين أسرة المرضى وبعضهم، بجانب 10 بدل عزل طبية، و١٠ أطقم فرش سرير، ١٠ فيس شيلد، ٢ علبة كمامة طبية، و300 جوانتي طبي بجانب جهاز تعقيم كلور و٥ كرتونة مياه معدنية.وانطلق فريق خدمة الدعم النفسي والاجتماعي بالمبادرة، وذلك عن طريق أطباء نفسيين وإخصائيين متخصصين ورجال الدين بهدف دعم المصابين بفيروس كورونا الذين تعرضوا لمواقف إيذاء نفسي في نطاق المجتمع المحيط بهم والتنمر، وهذا بخلاف الإصابة بالمرض لمساعدة المرضى في استعادة استقرارهم النفسى مما يسهم في سرعة العلاج وتوفر لهم الدعم من خلال زيارة الحالات منزليًا أو التواصل معهم هاتفيًا.وأتاح الفريق طلب الخدمة من خلال إرسال رسالة خاصة بها بيانات الحالة والعنوان ورقم الهاتف على صفحة معًا ضد الكورونا بها بيانات الحالة، ومن ثم يتم التواصل معها على الفور بمشاركة دكتورة أمنية عبد الحق، منسق الفريق، وأستاذة مي رفعت، النائب ومشاركة متطوعين الحملة بعد تعافيهم، وهم رشا سالم ودعاء خلف ووسام عبده وشيرين حسني.وقام الفريق الأول المجموعة الأولى بمواصلة أعمال التعقيم بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بأسوان وتطهير منازل الحالات الإيجابية بعدة مناطق وهي المحمودية والشيخ هارون عمارة الفنادق وبجوار مدرسة الشهداء وبشارع السودانين ومنطقة كيما ومصنع الأغذية المدرسية ومنطقة الصداقة الجديدة محمد حسين وجمال مغازي ومني راجح.واستكمل الفريق الأول المجموعة الثانية تطهير الإذاعة والتليفزيون وقناة طيبة بأسوان وجميع مكاتب ومخازن واستديوهات المبني بمشاركة أحمد شمس ومحمد سيد.وتابع الفريق الثاني أعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة إدفو وتطهير منازل الحالات الإيجابية بشارع خلف المستشفى بعد وفاة 4 حالات من نفس الشارع، مما سبب الذعر للأهالي وحالة في منطقة الخولة ومنطقة موقف الحاجر وبجوار مدرسة اللغات وتطهير منازل شارع حنا بالكامل ومنطقة المهاجرين قبلي وشارع الجيش وعمارة بشارع الكنيسة وبجوار مدرسة الحديثة، ومنزل بشارع المطحن.وتم ذلك مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وأهمية التباعد الاجتماعي، وكذلك تم نقل حالة لمستشفى العزل بعد تخلي أهلها عنها، وعمل الأشعات اللازمة لها بمشاركة باسم صلاح ومصطفى هاني وحمادة الذوق ومحمود عاشور الحسيني ضيف.وتابع نشاط الخدمات الطبية بإدفو حالات العزل المنزلي التي بلغ عددها 27 حالة وتوصيل الأوكسجين للحالات وامتثلت للشفاء حتى الآن 5 حالات، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية وتوصيل أسطوانات الأوكسجين للحالات وكذلك تعبئة الأسطوانات الفارغة الخاصة بالحملة بواسطة فريق جروب طريقك للخير، وذلك مع تقدم جميع الخدمات الطبية للحالات بالعزل المنزلي.وباشر الفريق الثالث المجموعة الأولى بدارو في نطاق عمل مركزى دراو وكوم أمبو وتطهير المستشفى وقسم الاستقبال والكلي الدور الأرضي ومنزل حالة قد توفيت بجوار المطافي.ونظم فريق العمل الميداني المواطنين فى البريد والوحدة الصحية، وتم عمل مظلة وتوفير عدد 50 كرسى بالوحدة، وكذلك توزيع الكمامات على الوافدين وعلى المارة في أماكن متفرقة بواسطة المتطوعين سعد سليمان وعبدالله القاضي ومايكل رشدي وهاني الجمل.وتماثل للشفاء عدد 4 حالات كان يتابعها فريق الخدمات الطبية بدراو، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية بعد أخذ الرعاية الكاملة للحالات بمشاركة عمرو الحلواني والدكتور محمد مصطفى.واستكمل الفريق الثالث المجموعة الثانية بكوم أمبو في نطاق عمل مركزي دراو وكوم أمبو نشاطه، حيث قام الفريق بصيانة وإصلاح عدد 4 أجهزة تنفس صناعي، ليصل عدد الأجهزة التي تم إصلاحها 10 أجهزة من أصل عدد 16 جهازًا، ويجري الآن العمل على صيانة عدد 6 أجهزة وتوفير قطع الغيار لهم لتسليمهم إلى إدارة مستشفى الصدر بكوم أمبو بمشاركة فنى صيانة شاذلي أحمد.وقام الفريق بكوم أمبو بتطهير شارع بعزبة الإصلاح ومنزل بمنطقة البرادايس ومنطقة البيارة ومنطقة المحطة. بمشاركة أحمد عبدالدايم وسعد يحيى وأحمد سيد.وتابع الخدمات الطبية عدد 4 حالات ويتم تقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم يوميًا، وذلك حتى يتم تماثلهم للشفاء بمشاركة الدكتور محمد قناوي وشيماء كمال.وواصل فريق العمل الميداني بنطاق مركز ومدينة أسوان عمله في تنظيم التجمعات والازدحام، وذلك بعد تعافي جميع المصابين من الفريق وتماثلهم للشفاء في مكاتب البريد والبنوك الحكومية أثناء قبض المرتبات والمعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة، وذلك مع توعية المواطنين ضد الاختلاط وضرورة الالتزام بالتعليمات والتباعد الاجتماعي وتنفيذ إجراءات الوقاية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وتابع فريق الخدمات الطبية الحالات الإيجابية المصابة الموجودة بالمنازل بمدينة ومركز أسوان وعددها 70 حالة، ووصل عدد الحالات التي قامت الحملة بمتابعتها منزليًا حتى الآن إلى 203 حالات، وارتفع عدد حالات الشفاء التام للمرضى التي يعالجها الفريق الطبي بالعزل المنزلي إلى عدد 105 حالات بعد تحول نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية النآ، وتشهد باقي الحالات تحسنًا مستمرًا، وذلك بمشاركة قائد الفريق محمد عرجون وهاني نجم وسحر علاء وهيام زكريا.وتوفر الحملة بصفة يومية مجموعة من جرعات العلاج و"مسكات التنفس" الصناعي وأنابيب الأكسجين لغير القادرين في الحجر المنزلي وتوصيل العلاج مع كامل الخدمات الطبية.وشارك محمد سيد، مسئول فريق تغسيل ودفن الموتى، في تغسيل ودفن عدد 10 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 بنطاق مركز ومدينة أسوان.