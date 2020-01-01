إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات والدها الراحل (صورة)





شاركت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة، قائلة: جمعة مباركة عليكم #بنت_أبوها"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها داعيين له بالرحمة والمغفرة.يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة" مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.