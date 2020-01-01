الزملوط: بيع منتجات «الصوب» للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد مشروع الصوب الزراعية بقرية غرب الموهوب، وذلك ضمن جولته التفقدية اليوم لمركز الداخلة، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الإنتاجية وتشجيعها.ووجه بإعداد دراسة كاملة عن الصوب الزراعية وتحقيقها المستهدف وهو الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المتنوعة وتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، خاصة وأن هذه المشروعات يتم منحها امتيازات خاصة في سعر الأرض لتحقيق هذا الغرض، موجها بضرورة فتح منافذ بيع ثابتة ومتنقلة بالمناطق الحيوية لبيع المنتجات وتسويقها.