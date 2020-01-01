«التموين»: الدفع بالسيارات المتحركة لتوفير السلع بتخفيضات 30% اليوم

أكد محمد نبيل مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشرطة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم الجمعة يتم الدفع بالسيارات المتحركة المحملة بالأسماك والدواجن في مناطق أكثر احتياجا بمحافظتي القاهرة والجيزة بتخفيضات 25% إلى 30%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية بتوفير احتياجات المواطنين خلال الإجازات الرسمية.وأوضح نبيل في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن موظفي الشركة يعملون خلال الإجازات الرسمية في الفروع الثابتة والمتنقلة لطرح الأسماك الطازجة مثل البلطي بسعر مخفض 26 جنيها كأصناف شعبية وأساسية لدي المواطنين، والمكاريل بـ28جنيها، الياباني والأيزلندي بسعر 38 جنيها، واستهداف شرائح أخرى من المستهلكين لطرح الجمبري بسعر 140 جنيها للكيلو، وشوربة السيفود بـ25جنيه والمكرونة الأمريكي بـ30 جنيها والباسا الأبيض والأحمر بسعر يتراوح مابين 35 جنيها إلى 45 جنيها.