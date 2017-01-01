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تقارير ومتابعات

ينطلق من الكورنيش.. مشروع الهوية البصرية يُجمل عروس المتوسط

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:43 م
مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية
شيماء حمودة
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تفعيلا للمبادرة الرئاسية للهوية البصرية، نسقت محافظة الإسكندرية من خلال لجنة الهوية البصرية مع مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية، بوضع تصور للنسق العام للهوية البصرية لعروس البحر المتوسط نابع من تراثها العريق.

كانت اولى الخطوات العملية توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم والدكتور اشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في فبراير الماضى للمساعدة في تطوير وتحديث الإسكندرية وتطبيق مفردات الهوية المصرية، والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق ببرنامج التعاون المشترك لكل نشاط أو برنامج في مجالات التطوير.

يعمل مشروع الهوية البصرية، على إحياء تراث المدن المصرية بالتنسيق مع كل محافظة على حدة والبداية كانت من الأقصر بصعيد مصر، ثم شرم الشيخ، والخطوة الحالية عروس البحر المتوسط.
مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية
- نائب المحافظ: الكورنيش بداية الإنطلاق
قالت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية إن مشروع الهوية المصرية هي مبادرة رئاسية، أطلقت في المؤتمر الوطني للشباب عام 2018، تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي تعمم على جميع المحافظات.

من خلال مجموعة عمل داخل المحافظة بمشاركة أساتذة التراث والتاريخ والعمارة، انطلقت المبادرة، كما تقول"عازر" بمراجعة الملامح المميزة للمدينة والمراحل التاريخية والتراثية، لكي يتم خروج نسق بصري تراثي مميز.
مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية
- بداية العمل
وتابعت "عازر"،: الشرارة الاولى للمشروع تبدأ من كورنيش الإسكندرية لكن النسق البصري والتراثي سيمتد فيما بعد إلى المناطق الهامة داخل المحافظة، مثل الميادين العامة ومنطقة بئر مسعود ايضا كونها مقصد هام لأهالي المحافظة والزائرين، واعتماد عديد من المنتجات البصرية كالأعلام والإعلانات التي سيتم تزيين الكورنيش بها مما يعزز من روح المواطنة ويحافظ علي القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر علي انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.

فالمشروع يشمل أيضا وضع برامج توعوية للمواطنين، عن طريق الإعلان عن مسابقة للصفحة الرسمية للمحافظة، بطلب من الجمهور المتابع وضع وصف جمالي للمحافظة، وأفضل وصف سوف يتم وضعه على البوابة أو العلم أو الميدان، وأنه سيتم استفتاء المواطنين بين أفضل الجمل، ليتبعه تكريم لصاحب أفضل الجمل داخل ديوان عام المحافظة.
مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية
- فنان تشكيلي: المشروع كان حلما

قال على سعيد مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، إنه بناءا على توقيع البروتوكول المشترك تشكلت اللجنه الاستشارية برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، وتتكون من استشاريين وخبراء كل في مجاله لتضم اللجنه خبراء في الجانب التاريخي نظرا لعمق تاريخ الإسكندرية الممتد في الحقب الزمنية جميعها بدءا من الحقبة اليونانية الرومانية، إضافة إلى الجانب المعماري نظرا لأهمية العمارة في تشكيل مظهر الإسكندرية وعمارتها، وجانب الفن التشكيلي البصري، والتصوير الفوتوغرافي لإظهار جمالها وتوثيقه.

وتابع "للدستور": منذ ٧ اشهر اجتمعت اللجنة الاستشارية لوضع الأفكار التنفيذية لمراحل المشروع وكانت البداية بتطوير الكورنيش كونه الواجهه الرئيسية للمدينة ومقصدا لأهلها والمصطافين من المحافظات.
ينطلق من الكورنيش..
- تغيير أسماء الشواطىء وتطوير بئر مسعود
وقال "سعيد": كانت اولى الخطوات في إبراز الهوية البصرية لكورنيش الإسكندرية أن هناك عدد من الشواطىء تحمل ذات الاسم عكس تصنيفها مثل المندرة ١ و٢ والسياحي والمميز، فتم الابقاء على واحد فقط باسم شاطىء المندرة وإطلاق اسماء لشخصيات شهيرة على باقي الشواطىء مثل الأخوين وانلي، الفنان محمود سعيد، وغيرها من الأسماء التي أثرت واثرت في تاريخ الاسكندرية.

وأكد على ثراء الافكار المشاركة بمشروع الهوية البصرية، فهى ليست مقتصرة على المختصين وأصحاب الخبرات لكن هناك مشاركة مجتمعية، كما تم المشاركة مع المتابعين على صفحة محافظة الإسكندرية لإنتقاء وصف لها في جمل معبرة، ومن الأفكار المقترحة التنفيذ انه سيكون هناك مسابقات تصوير لافضل صورة تستخدم في الدعاية السياحية، ومسابقات فنية تشكيلية.
مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية
واختتم "سعيد" بأن مشروع الهوية البصرية كان حلما لنا، نتتظره لإضفاء لمسة جمالية ذات خبره لإظهار جمال عروس البحر المتوسط وإرضاء ذوق المواطن السكندري.
مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية
- مدير جمعية التراث: المشروع يضع مفردات تعبر عن تاريخ المدينة

قال الدكتور إسلام عاصم مدير جمعية التراث والفنون التقليدية إن المشروع يضع مفردات بصرية تعبر عن تراث الإسكندرية العريق واظهار الجانب الجمالي لتحسين الحالة المزاجية لأهلها والوافدين لها.

وتابع أن اللجنة الاستشارية تضع التصورات في كل ما يخص احياء تراث المدينة وتقديمه إلى المحافظة لبحث آلية نطبيقة وتنفيذه على ارض العمل الواقعي.

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