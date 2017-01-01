انتحار مدير جمعية زراعية بعد اكتشاف عجز بالأسمدة بـ724 ألفًا

تخلص مدير الجمعية الزراعية بقرية أبيج التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، من حياته عن طريق تناول حبوب غلة؛ لاكتشاف عجز في عدد ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة بالجمعية، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الجامع.كان المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، قد قرر إحالة ٤ مسئولين بجمعية أبيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشئون القانونية والرقابة الإدارية بعد اكتشاف عجز قدرة ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة، بإجمالى مبلغ ٥٧٨ ألفا و٣٣٤ جنيها، وتصل إلى ٧٢٤ ألفا و١٦٠ جنيها بالسعر الحر.وكشف وكيل وزارة الغربية عن أنه بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية أثناء الجرد السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وبالمرور على الجمعية الزراعية بناحية أبيج مركز كفر الزيات، تم فحص وجرد ومتابعة أعمال صرف الأسمدة، فتبين أن الرصيد الدفتري بالجمعية 2335 شيكارة يوريا والرصيد الفعلي صفر وبذلك يكون العجز 2335 شيكارة.علما بأن الأسمدة الآزوتية (يوريا– نترات) من الأسمدة المدعمة ويتم صرفها بناءً على الحصر المعد من قبل الجمعية الزراعية بعد إدخاله على منظومة الكارت الذكي الجديدة بالمساحة ونوع المحصول المنزرع، ويتم الصرف عن طريق كارت الفلاح بماكينة الصرف المخصصة لكل جمعية.وأضاف المهندس مدحت زايد مدير إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة، أنه بمراجعة يوميات صرف الأسمده بالجمعية تبين أن آخر يومية صرف تمت بتاريخ 6 يوليو 2020 بعدد 166 شيكارة يوريا ومثبتة بسجل 44 مخازن والخزينة، وتلاحظ أيضًا أنه يوجد طرف أمين الخزينة إيصالات صرف أسمدة من ماكينة الصرف الآلي، وتبلغ عدد 499 شيكارة ولم يتم إدراج هذه الكميات بيوميات الصرف، ولم يتم استخراج إيصالات (7 جمعيات) بها ولم تدرج بسجل الخزينة ولم يتم التنزيل من سجل 44 مخازن، وهذه الكميات من ضمن كميات العجز المثبتة سابقا.وأشار زايد إلى أن المسئول عن المخالفات المذكورة كل من أمين المخازن السيد ع ك م، والسيد ھ إ ع رئيس الوحدة، والسيد ع م ر أمين الخزينة، والسيدة غ ي ح مفتش تعاون بإدارة تعاون كفر الزيات، والتي تبين من الثابت في سجل الزيارات بالجمعية أنها قامت بزيارة الجمعية بصفة منتظمة ابتداءً من شهر يوليو 2019 حتى 5 يوليو 2020، حيث إنها مسئولة عن مراجعة عمليات صرف الأسمدة وأعمال الخزينة وجرد المخازن.وأثناء التحقيق في الواقعة بشهادة السادة المسئولين السابق ذكرهم، قام إ ع ف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالاتصال تليفونيا بـ ھ إ ع، رئيس الوحدة، والذي لم يحضر التحقيق بالجمعية، وقد أقر بأنه لم يحضر لأنه المسئول الفعلي عن المخازن والقائم بالتوزيع والمسئول الفعلي عن العجز وأنه سوف يسدد ثمن العجز بالأسمدة أمام الحاضرين.وأكد وكيل الوزارة أنه تمت إحالة المخالفين للإدارة القانونية للتحقيق بما جاء بمخالفات، وتم رفع الموضوع لهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم.وشدد على تكثيف المتابعة المستمرة لأعمال صرف الأسمدة بجميع جمعيات المحافظة وإرسال بيان يومي للمديرية بالأرصدة في المخازن وجميع أعمال الجمعيات كافة، وأي متسبب لإهدار المال العام أو أي مقصر في عمله أو في حق المواطنين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وإجراء عقوبات مشددة نحوه.