برعاية أمريكية.. اجتماع بين العراق ودول الخليج للربط الكهربائي

عقدت جلسة مناقشات ثلاثية جمعت ممثلين عن حكومتي جمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر خاصية الفيديوكونفرس، لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي.وتأتي هذه الجلسة بتنظيم، ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى العمل على إيجاد طريق فعال لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على المضي قدما في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين العراقي والخليجي.وجددت حكومة العراق، والولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي دعمهم الكامل لمشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط الشبكات الكهربائية للعراق ومجلس التعاون الخليجي.وأكد بيان حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل هذا المشروع، وتوفير الدعم حيثما تكون الحاجة.ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية الضرورية للمواطنين العراقيين، ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق خصوصا في المحافظات الجنوبية، ودعت حكومة العراق، ومجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة إلى التنفيذ السريع والكامل للتعهدات التي أصدرت عام 2018 من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة الإعمار في العراق.