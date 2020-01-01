زيارة العنانى لـ كييف تحظى بتغطية إعلامية أوكرانية

حظيت زيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد سياحي من القطاع العام والخاص إلى أوكرانيا بصدى وبتغطية إعلامية موسعة في الإعلام الأوكرانى، كما أبرزت هذه الوسائل الإعلامية اللقاءات الرسمية والمهنية التي أجراها الوزير خلال الزيارة.وقد عقد العناني خلال الزيارة عدة لقاءات رسمية ومهنية مهمة مع الجانب الأوكراني، من بينها مؤتمر صحفي، حضره ممثلو أهم وكالات الأنباء والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية الأوكرانية، وذلك لاستعراض أهم المستجدات في قطاع السياحة في مصر، لا سيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أول يوليو الجاري.وخلال المؤتمر، قام العناني بالرد على جميع تساؤلات وسائل الإعلام واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من الخارج، وعن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.وأشار الوزير إلى حرصه على زيارة الغردقة وشرم الشيخ ولقاء السائحين الموجودين على الشواطئ، وفي الفنادق منهم السائحين الأوكرانيين للاطمئنان منهم على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أكد السائحون على أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية، مما جعلهم يستمتعون بأوقات رائعة بمصر في أمان.وأعرب الحضور عن سعادتهم بوضع الحكومة الأوكرانية لمصر في المنطقة الخضراء التي تجعل السائحين الوافدين منها لا يحتاجون إلى عمل حجر صحى إلزامي في أوكرانيا بعد عودتهم من مصر، وفي هذا الشأن، رحب الدكتور خالد العناني بهذا القرار الذي سيسهم بالطبع في زيادة حركة السائحين الأوكرانيين إلى مصر.وفى سياق متصل، أجرى الدكتور خالد العناني لقاءات إعلامية منفردة من بينها لقاءات مع قنوات أوكرانيا ٢٤، وChoice، وStopcor، وChamber media، تحدث خلالها الوزير عن المؤشرات الإيجابية لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لافتًا إلى وصول 41 رحلة طيران من أوكرانيا إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، من بينها 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة إلى الغردقة، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليهما اعتبارًا من أول يوليو الجاري.واستعرض الوزير بعض عوامل الجذب السياحي المختلفة في مصر، لافتًا في حديثه إلى قيام الوزارة بعمل متحف للآثار في مدينة الغردقة والذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر مما يسهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، مثله مثل متحف شرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه قريبًا، بالإضافة الى إبراز الإمكانات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى في منتجاتها السياحية التي تجذب جميع الشرائح وترضي كل الأذواق من السائحين.وألقى الوزير الضوء على الحوافز والتخفيضات التي تقدمها مصر لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية.وخلال هذه اللقاءات دعا الدكتور خالد العناني الشعب الأوكراني لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.