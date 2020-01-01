«المواد الغذائية»: انتهاء 80% من صرف مقررات تموين يوليو

قال محمد راشد عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إنه تم الانتهاء من صرف مقررات تموين بنسبة 80% للمستفيدين من البطاقات التموينية من خلال منافذ محلات البقالة التموينية ومشروع جمعيتي.وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كافة السلع الأساسية والغذائية وغير الغذائية متوفرة في مخازن تجارة الجملة، ولأول مرة يتم إضافة الكمامات على قائمة أسعار منظومة التموين الجديدة خلال الشهر الجاري رغم أنها متوفرة في بعض مخازن تجارة الجملة وغير متوفرة في مخازن أخرى، وبالرغم أيضا أنها تم تكويدها برقم 111 على سيستم المنظومة.وأضاف أن سلع فارق نقاط الخبز يتم صرفها حتي يوم 20 من كل شهر ومقررات التموين يتم صرفها حتى نهاية الشهر الجاري.