«اتحاد التموين»: تشجيع المنتج المحلي يصب في مصلحة المستهلك بنسبة 100%

أكد رأفت القاضي، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن تشجيع المنتج المحلي يصب في صالح المستهلك المصري بنسبة 100% بشراء احتياجاته بسعر مخفض بنسبة 20% للخارجين عن منظومة المستفيدين من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن أصحاب البطاقات يستفيدون بنسبة إضافية 10% تتحملها وزارة المالية والتاجر، وأصحاب المصانع يستفيدون بتشغيل الطاقة الإنتاجية بنسبة 100%لتوفير كل المنتجات وإعادة دورة رأس المال للتاجر خلال فترة الركود في جائحة كورونا فضلًا عن إنعاش الأسواق المحلية وإنعاش الاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وخفض معدلات التضخم.وأضاف رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه لأول مرة سيستفيد من هذه المبادرة كل المواطنين ممن لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي لتيسير الإجراءات عليهم للحصول على الوحدات السكنية من خلال تطبيق نظام التقسيط الميسر وتقديم قروض للمواطنين.