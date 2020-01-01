تكريم الفريق الثامن بـ«عزل قها».. وتعافي حامل في الشهر التاسع

كرمت إدارة مستشفى قها المختص بعلاج المصابين بفيروس كورونا، أبطال الفريق الطبي الثامن بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي، تقديرا لجهودهم واعتزازا بما قدموه من تضحيات وجهد في تلك الملحمة الوطنية.ووجه المستشفى، الشكر لأعضاء الفريق عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، قائلة: "شكرا لكم يا أبطال أنتم فخر لنا وشرف للإنسانية كلها".كما أعلن المستشفى، شفاء وخروج سيدة حامل في أول الشهر التاسع بعد إصابتها بكورونا، ونقلها للعلاج بالمستشفى، حيث خرجت بصحة جيدة.فيما وجه المستشفى التحية لطبيبين بالمستشفى عبر بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: أبطال لا يعرفون الخذلان والمستحيل ليس في قاموسهم الراحة يدركون قيمة رسالتهم وقدسية مهنتهم اجتمعت فيهم صفات الأخلاق والرجولة والجدعنة والإخلاص في العمل، هما الدكتور أحمد أبو كامل أخصائي الجراحة العامة والأوعية الدموية، والدكتور رامي رزق أخصائي التخدير شكرا لكم يا أبطال، أنتم تيجان على الرؤوس ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام.وكان الفريق الثامن قد سلم مهام الأعمال بالمستشفى للفريق الطبي التاسع ليواصل أعمال تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس، حيث ثمن مدير الفريق الطبي، الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الفريق الطبي السابع، وتضحياتهم العظيمة وسط أجواء من الفرح والسعادة بخروج متعافين جدد من الفيروس بالمستشفى.