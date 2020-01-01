اتفاق بين جامعتى أسيوط والوادى الجديد لتنظيم قوافل طبية

استقبل الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط، بمكتبه اليوم، الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والوفد المرافق له الدكتور حسين فرويز وكيل كلية الزراعة والدكتور عز الدين درويش كلية التربية الرياضية، وحمدي رشوان أمين عام الجامعة السابق، لبحث أوجه التعاون المشترك بين جامعة الوادي الجديد وكلية الطب جامعة أسيوط، في إطار التنسيق بين كلية الطب جامعة أسيوط وجامعة الوادي الجديد.وكذلك بحث تنظيم قوافل طبية بين جامعة أسيوط وجامعة الوادي الجديد، في إطار توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، ودعوته لتنظيم قوافل طبية في الأماكن البعيدة والنائية، تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية في توفير حياة كريمة للمواطنين.كما بحث رئيس جامعة الوادي الجديد مع عميد كلية الطب جامعة أسيوط مجالات التنسيق للعام الدراسي الجامعي 2020-2021، وتحديد أوجه التعاون في تشغيل كلية طب الوادي الجديد، حتى تتمكن الكلية من الوصول إلى أفضل المعايير الدولية لكليات الطب، وتُسهم في تقديم خدمات طبية في كل التخصصات لأبناء محافظة الوادي الجديد.