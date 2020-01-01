ضبط 1959 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة
الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:40 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1959 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1959 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1959 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.