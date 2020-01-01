النيابة تحقق مع 6 حاولوا بيع تمثال «مزيف» بـ2 مليون جنيه

تباشر نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، التحقيقات في ضبط ٦ أشخاص أثناء إنهاء عملية شراء قطعة أثرية "مقلدة" بـ٢ مليون جنيه.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة أثرية للمعاينة لبيان أثريتها من عدمها.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بتجمع عدد من الأشخاص أمام أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة، وأوضحت التحقيقات تواجد ٤ متهمين داخل سيارة مستأجرة وبحوزتهم تمثال فرعوني مطلي بماء الذهب مقلد، وطرف ثان، شخصان لأحدهما معلومات مسجلة حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.وبضبط المتهمين أقروا أمام ضباط المباحث بشراء التمثال من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وقرروا بيعه للطرف الثاني عقب إيهامهما بأثريته، وتم الاتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى 2 مليون جنيه.وبمواجهة باقي الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.