421 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الوباء إلى 105898 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة حاليا 3148.كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 153، وبلغ عدد المتعافين خلال الساعات الـ24 الماضية، 429، ليصل إجمالي عدد المتعافين حتى الآن إلى 102597.