«بعد تعرضه لوعكة صحية».. المهن التمثيلية: حالة سناء شافع مستقرة

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان سناء شافع قد استقرت خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.وأشار فهمي لـ"الدستور" أن الحالة الصحية لسناء شافع مستقرة إلى حد كبير ويجري بعض التحاليل والفحوصات الطبية العادية وذلك للاطمئنان على صحته قبل أن يخرج غدًا السبت من المستشفى بشكل كامل.وعلى الجانب الآخر أكد فهمي أنه انطلق في تصوير فيلمه الجديد قبل الأربعين والذي يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الفنانين ومن ضمنهم سامي مغاوري وداليا مصطفى ومعتز هشام وعدد آخر من الفنانين على أن يتم تحديد موعد عرض العمل بعد انتهاء التصوير خلال الفترة المقبلة.