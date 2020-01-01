«أوقاف مطروح» تحصّل 200 صك أضحية بـ360 ألف جنيه

تفقد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، مساجد مدينة النجيلة، التابعة لمحافظة مطروح، بحضور الشيخ محمود عمر مدير الدعوة، والشيخ أنور بسيوني رئيس قسم الثقافة والإرشاد.وأوضح الشيخ حسن عبد البصير، أنه تم المرور على كافة المساجد في الإدارات الفرعية، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو مخالفات.وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أن المديرية تقوم بنشاط ملحوظ في مشروع الصكوك، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله ٢٠٠ صك بلغ ثمنها ٣٦٠ ألف جنيه مصري، مؤكدا أن تلك الحصيلة غير مسبوقة مما يبرهن على ثقة المواطن بمؤسسات الوطن عامة ووزارة الأوقاف خاصة.