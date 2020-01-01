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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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سياسي

مجلس «الأعمال الأفروآسيوي» يكرم ممثلي القبائل الليبية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:25 م
تكرم ممثلي القبائل
تكرم ممثلي القبائل الليبية
محمد الشريف
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التقى وليد دعبس، رئيس مجلس الأعمال الأفروآسيوي، بوفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، في مصر بعد لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج منها، وأكد لهم على الترابط والتلاحم بين الشعبين المصري والليبي، مضيفًا أن أمن واستقرار ليبيا على أولويات القيادة السياسية المصرية.

وكرم رئيس مجلس الأعمال الآفروآسيوي، شيوخ ورؤساء القبائل الليبية، وتسليمهم درع المجلس، معلنا كل الدعم للقبائل والشعب الليبي بأكمله، في مواجهة العدو المحتل الذي يريد السيطرة على الثروات الليبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية كل طوائفها ومؤسساتها لن تترك ليبيا في تلك الظروف الصعبة.

وثمن "دعبس"، في بيان له اليوم الجمعة، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بممثلي القبائل الليبية، الذي يؤكد تقارب الشعبين المصري والليبي، ويوضح نوايا مصر في حماية ليبيا وشعبها وإصرارها على الحفاظ على وحدة أراضيها من التفكك، مضيفًا أن العدوان التركي والمليشيات المسلحة،لن يكون لها مكان في ليبيا في الوقت القريب.

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