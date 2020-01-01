تفعيل مبادرة «مشروعك» في دمياط

قال الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، إن هناك آليات للتواصل بين فروع البنوك ومقرات "مشروعك" على مستوى المحافظة لتنشيط وزيادة حجم الإقراض وعدد المشروعات الممولة من خلال تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والبنك وكذلك العمل على حل جميع المشاكل وإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات المقدمة للبنك.وأكد نائب المحافظ - في بيان - على تيسير طلبات القروض متناهية الصغر المقدمة للبنك وتشجيع تمويل المشروعات والأنشطة الزراعية، مشددا على اهتمام الدولة بتشجيع الشباب على التقدم لـ"مشروعك" وتوفير آليات جاذبة والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع نوعيات المشروعات وتبني وطرح المبادرات الجادة لتشجيع الشباب في إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل لهم.