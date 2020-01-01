553 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و553 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 404 حالات، والمصابين إلى 58 ألفًا و221 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ553، تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة بلغت 57.7% و234 حالة لغير الكويتيين بنسبة 42.3%.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 143 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3443 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 452 ألفا و970 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.