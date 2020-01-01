تعاون بين دار الكتب المصرية و«جايكا» لدعم متحدي الإعاقة

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في الدورة التدريبية الثالثة لإعداد المدربين وتدريبهم على استخدام برنامج (ديزى)، التي تعقدها وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، وذلك عبر الإنترنت، بداية من الأسبوع القادم.تأتي هذه الدورة في إطار مشروع التعاون الفني لإتاحة المعلومات لذوي الإعاقة البصرية بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ووزارة الإتصالات، ومكتبة الإسكندرية، بهدف إعداد مجموعة من الشباب المتطوعين على تحويل الكتب المطبوعة إلى كتب ناطقة، وذلك لتيسير الاطلاع على الكتب لمتحدى الإعاقة البصرية بإختلاف درجة الإعاقة، ودعمًا من الأطراف المشاركة فى المشروع للطلبة والباحثين والمثقفين والمهتمين منهم، ودفعًا لهم على طريق طلب العلم والثقافة.ويأتي مشروع التعاون الدولى هذا فى إطار توجه الدولة المصرية نحو رعاية متحدي الإعاقة، وجهود وزارة الثقافة المستمرة فى هذا الإطار، حيث افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مكتبة المكفوفين، ضمن القاعات المطورة بمبنى دار الكتب المصرية بكورنيش النيل، فى 2532018.وتشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية فى هذه الدورة بـ 8 متدربين، إلى جانب المتدربين من وزارة الإتصالات، ومكتبة الإسكندرية، وينقسم المشاركون إلى 4 مجموعات، وتتلقى كل مجموعة منهم الدورة التدريبية خلال إحدى الفترات التالية: من 19 إلى 26 يوليو 2020، ومن 9 إلى 13 أغسطس 2020، ومن 23 إلى 27 أغسطس 2020، ومن 6 إلى 10 سبتمبر 2020، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.