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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية «الثاني والرابع» في مسابقة ريادة الأعمال

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:13 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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فازت جامعة الإسكندرية بالمركزين الثاني والرابع في المرحلة الأولى للمسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية عن "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط REC" وجاءت الفرق الفائزة من كلية الآداب وكلية الحاسبات وعلوم البيانات.

وكان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط لهذه الدورة (CONFREMO )، قد دعا في شهر مايو الماضي إلى المشاركة في هذه المسابقة، انطلاقا من أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الجامعات وبين أعضاء هيئة التدريس ومن أجل تعزيز ظهور الشركات وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الابتكار والابدإع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المسابقة أقيمت بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية من خلال مشروع: المسارات والادماج الوظيفي والابتكار وريادة الأعمال في مصر CIPIEE، وبدعم من شركة IBDL (الرخصة الدولية لقيادة إلأعمال) التي تولت إدإرة المسابقة على الموقع الإلكتروني الذي أعدته المسابقة.

وأضاف أنه تقدم للمشاركة فى المسابقة 83 فريقا بإجمالي 314 متسابقا من 6 دول و14 جامعة من الجامعات الأعضاء في الـ(CONFREMO )، وهي مصر وجيبوتي والعراق ولبنان وفلسطين والسودان.

ولفت إلى أن مصر شاركت بـ56 فريقًا منها 33 فريقًا من جامعة الإسكندرية من كليات الآداب والتجارة والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات.

ولفت إلى أن جميع الفرق المشاركة في المسابقة تلقت تدريبا على أهم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة وبتوجيه نخبة من المدربين الدوليين والإقليميين من بينهم أساتذة من جامعة الإسكندرية، وسوف تنافس الفرق التي فازت بالمراكز العشر الأولى على المراكز الثلاث الأولى التى ستعرض امام لجنة التحكيم أيام 25 و26 و27 يوليو الجاري.

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