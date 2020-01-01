سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

تقدم الدستور خدمة لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 20 20 فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط





نتيجة الثانوية العامة 2020

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى وقت سابق، إنه من المتوقع ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتنتهى امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 21 يوليو بامتحان (الجبر والهندسة الفراغية)، فى الوقت نفسه الذى يؤدى فيه الطلاب اختبارات المواد التي لا تضاف إلى المجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، نظرا للظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا.

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