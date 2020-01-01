الغذاء العالمي: نلعب دورا بخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة

قالت إليزابيث بيرس المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، والتي دعت فيها المنظمة الدولية إلى توفير تمويل بقيمة 10.3 مليار دولار يلعب فيها برنامج الغذاء دورا رئيسيا.وأشارت بيرس - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة - إلى أن الخطة هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، كما أنها أكثر استجابة منسقة من قبل المجتمع الإنسانى العالمي لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي الفيروس.وأضافت "إن تخصيص حوالي نصف المبلغ (4.9 مليار دولار) إضافة إلى مخصص آخر بقيمة 500 مليون دولار للوقاية من المجاعة يشير إلى خطورة انعدام الأمن الغذائي الذي يهدد العالم، لافتة إلى أنه في حين أن بعض البلدان بدأت في الخروج من الأزمة الصحية إلا أن فيروس كورونا يشدد قبضته على معظم العالم النامي ويتسبب في تدمير ليس فقط حياة المواطنين ولكن أيضا سبل عيشهم".وأوضحت إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في البلدان المتضررة من النزاعات أو الكوارث أو الأزمات الاقتصادية يمكن أن يرتفع من 149 مليون شخص إلى 270 مليونا قبل نهاية العام، وذلك إن لم يتم تقديم المساعدة بشكل عاجل. محذرة من أن تكلفة التقاعس عن الأمن الغذائي والعواقب الأخرى للوباء قد تزداد بشكل مضطرد ما لم يتم تنفيذ المزيج الصحيح من الإغاثة ومساعدات الانعاش بسرعة وعلى نطاق واسع.ولفتت إلى أن تحليل الإنذار المبكر بين برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن النقاط الساخنة لانعدام الأمن الغذائى الحاد يشير إلى أن حوالى 25 دولة يواجه سكانها بشكل خاص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد تحت تأثير العديد من العوامل الدافعة، والتي تفاقمت بسبب تداعيات وباء كورونا، موضحة أن تلك البلدان تتركز في إفريقيا، حيث تحتل مساحة من الغرب الأفريقي حتى وسط أفريقيا وشرقها، بينما يتأثر عدد من البلدان في الجنوب الأفريقي في نفس الوقت الذي تثير دول في آسيا القلق، مثل أفغانستان وبنجلاديش، أما في الشرق الأوسط فهناك العراق وسوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى أجزاء من أمريكا اللاتينية.