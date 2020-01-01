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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 142 تعديًا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:02 م
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في الموجة الـ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وقال محافظ بنى سويف إنه تمت إزالة 22 حالة تعد بكفر الجزيرة بأشمنت والشناوية مركز ناصر، بواقع 3 حالات بمساحة 44 م على أرض ولاية الري، و7 حالات بمساحة 1400م أرض ملك حماية النيل، و12 حالة تعدٍ على مساحة 11 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها، منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم إلى 142 حالة.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة، والتصدى لكل صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف
إزالة تعد ببني سويف

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