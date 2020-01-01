«جنرال إلكتريك» تبحث مع هيئة الاستثمار خططها الجديدة في مصر

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مي عبدالحليم، المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في مصر وشمال شرق إفريقيا، والتي تعد من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الصناعة، وثاني أكبر شركات العالم حسب التقييم الأخير لمؤسسة فوربز.حيث بحث الجانبان خلال اللقاء الخطط الاستثمارية الحالية للشركة، وكذلك استراتيجياتها المستقبلية، والتي تتضمن ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية بهدف التوسع في أنشطتها بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.وقال المستشار محمد عبدالوهاب: يأتى هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل المستمر مع كبرى الشركات العاملة في السوق المصري لتقديم كل أوجه الدعم الحكومي لها، لما يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات، لرفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل.واستعرضت شركة "جنرال إلكتريك" استثماراتها داخل مصر، حيث تعمل الشركة في مصر منذ أكثر من 45 عامًا، ولديها اليوم حوالي 450 موظفًا يعملون على توفير الطاقة لما يزيد على 20 مليون منزل مصري، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم أكثر من 15 ألف تقنية في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الشركاء في قطاع الطيران من خلال أكثر من 120 محركًا من تطوير "جنرال إلكتريك"، فضلًا عن أعمال الشركة في رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي والحلول الذكية.بدوره قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكيد على أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، تعمل على تحقيق النمو المستهدف بما يتفق مع أهداف الدولة ويحفز من معدل النمو الاقتصادي.وقد أشادت المدير التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخرًا، والجهد الذي تبذله الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام كافة المستثمرين، كما استعرضت عددا من المشروعات الجديدة التي تنوي الشركة تنفيذها في مصر والتي من شأنها دعم منظومة الرعاية الصحية، وزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي.