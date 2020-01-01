السيسى: مياه النيل قضية وجودية لمصر.. ويجب بلورة اتفاق قانونى لتشغيل السد

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.وتناول الاتصال، التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية.وأكد الرئيس السيسي، أن ثوابت الموقف المصري من ثوابت ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر، مؤكدًا حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.