رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى: مياه النيل قضية وجودية لمصر.. ويجب بلورة اتفاق قانونى لتشغيل السد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:59 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ياسمين عباس
طباعة
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وتناول الاتصال، التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية.

وأكد الرئيس السيسي، أن ثوابت الموقف المصري من ثوابت ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر، مؤكدًا حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

حقيقة امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مقترحات التعامل مع سناتر الدروس بعد فتحها

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بالإرهابيين على الحدود الغربية في 6 سنوات

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

«إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24».. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

باحثون: مناعة كورونا أعلى مما تظهره الأجسام المضادة

تفاصيل صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة 2020.. موعد انتهاء امتحان الصف الثالث الثانوي

علماء يكتشفون كيفية تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم

مرشدة سياحية توضح حقيقة تشويه ألوان قصر البارون (فيديو)

مقالات الرأي
جلال حمام
الغنوشي (6).. عرّاب الغزو التركي لليبيا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
المزيد

الثقافة

تعاون بين دار الكتب المصرية و«جايكا» لدعم متحدي الإعاقة

«اطعم الفم».. أنطون تشيخوف ينتقد المثقفين في قصة «القناع»

محمد القصبى يكتب: مقشة فى يد رئيس اتحاد الكتاب خير من قلم وألذ من مصاصة

الرافدين للنشر تصدر«أهوار جنوب العراق» لحسين الزيادي