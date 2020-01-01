مشوار قضية محمد رمضان والطيار.. من السب للحبس (فيديو)

قررت محكمة جنح الدقي حبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ على خلفية الإساءة إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بعد أن نشر فيديو من الطائرة التي كان يقودها أثناء رحلة خاصة واتبعها فيديوهات أخرى.ويرصد «الدستور» خلال الفيديو التالي مشوار القضية بداية من إثارتها وتقديم الطيار الموقوف دعوى قضائية ضد رمضان قبل 5 أشهر ضد الفنان محمد رمضان تحمل رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي لاستغلاله صورته ومكانته الاجتماعية في الترويج عن نفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له بعنوان "مش بتفتش في المطار" حتى قرار الحبس.