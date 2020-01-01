15 نصيحة لعلاج سمنة الأطفال

تعد سمنة الأطفال، من أكثر المشكلات التى تواجه الصغار، لأنها تصيبهم بالاضطرابات النفسية الكثيرة بين زملائهم وأقاربهم، وترجع أغلب الحالات إلى كونها حالات وراثية بسبب الجينات التي تلعب دورًا كبيرًا في ظهورها، ولهذا تتحدث اليوم لـ"الدستور"، دكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، حول مجموعة من النصائح لعلاج هذه السمنة وأيضا للأطفال العاديين يمكن أن تمنعهم من الإصابة بها.١- يمنع الأطفال من تناول البسكويت بكثرة، لأنه يحتوي على سكريات بكثرة ودهون وأيضًا لأنه لا يعد وجبة مفيدة تمد جسمه بالعناصر المطلوبة لنمو صحي.٢- يجب أن يبتعد الطفل قدر الإمكان عن المشروبات الغازية ومنتجات العصائر المحلاة ذات المواد الحافظة والتي أيضا تمد الجسم بالكثير من الدهون والسكريات والكثير منها ضار بصحة الأطفال.٣- يجب تشجيع الأطفال على شرب الماء بكثرة فهي أحد أهم العناصر الغذائية للطفل ومكون أساسي لجميع أعضاء وأجهزة الجسم ولا تحتوي على سعرات حرارية لكن يحتاج الجسم إليها وتساعد في منع الإمساك وفي عملية الهضم وحرق السعرات الحرارية.٤- يجب أن تتعامل الأسرة مع مشروب اللبن بالنسبة للطفل، على أنه غذاء وليس مشروبًا ويجب تشجيع الأطفال على شرب اللبن وتناول منتجات الألبان فهي ضرورية بشدة لنموه بشكل صحي وسليم.٥- تشجيع الطفل على تناول الفواكه وعصائرها الفريش المنزلية خاصة بين الوجبات فهذا يقلل من شعور الطفل بالجوع ويمنعه من الهجوم والانقضاض على الطعام وتناوله بشراهة ويحلي العصير بأقل قدر ممكن من السكر ويفضل أن يكون بدون.٦- يجب تعليم الطفل مضغ الطعام بشكل جيد وذلك ليقل استهلاك الطفل للمزيد من الأكل وذلك يحسن من عملية الهضم ويقلل من كمية الدهون التي تدخل الجسم.٧- يجب أن يمثل الوالدان القدوة للطفل وذلك من خلال تجمع جميع أفراد الأسرة على السفرة وتناول الطعام معًا وفي نطاق هذا سيقوم الطفل بتقليدهم من دون اللجوء إلى إصدار الأوامر له بتناول الطعام معين أو تجنب أشياء معينة.٨- تقديم طعام صحي في أوقات معينة بكميات معقولة للطفل، ومشاركته في اختيار الطعام بشكل غير مباشر وذلك بالحديث مع الأب مثلًا عن أهمية الخضروات أمامه.٩- اهتمي بتقديم الكثير من الأغذية الغنية بالألياف كالبقوليات والخضروات والحبوب الكاملة.١٠- العلكة او اللبان بشكل عام يعود الطفل على أن الفم يعمل طيلة الوقت لذا يجب إبعادها عن الطفل الذي يعاني من السمنة قدر الإمكان.١١- يجب تحديد مواعيد لمشاهدة التليفزيون واللعب بألعاب الفيديو مثل البلاي ستيشن واستخدام أجهزة الكمبيوتر لأن الإكثار من استخدامها أحد أسباب السمنة عند الأطفال.١٢- الرياضة هي أحد أهم الطرق لعلاج السمنة عند الأطفال أو بوجه عام ولذلك فيجب تشجيع الطفل المصاب بالسمنة على ممارسة الرياضة أي نشاط رياضي أو على الحركة الدائمة.١٣- في المدرسة يجب أن تعطي الطفل المصاب بالسمنة الطعام معه من المنزل بدلًا من شراء البسكويت والمشروبات الغازية والبطاطس.١٤- وبالنسبه لخارج المنزل والمدرسة فيجب أن تقلل العائلة التي بها أطفال يعانون من السمنة من الذهاب أو اللجوء للمطاعم والوجبات السريعة او تختاري مطاعم تقدم وجبات صحية للأطفال كتقديم البطاطس المشوية أو الذرة بدلا من البطاطس المقلية.١٥- يفضل أن يتابع طبيب متخصص حالة طفلك للمساعدة وتقديم الحلول للتخلص من السمنة عند طفلك والتي تعد قنبلة يجب تفادي انفجارها لأن السمنة يمكن أن تسبب بعض المشاكل في الجسم والتي لا تظهر إلا بعد البلوغ.