وفاة أشهر مونولوجست سعودي بكورونا

توفي فجر اليوم الجمعة، المنولوجست السعودي الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعلن الإعلامي ناصر القصبي، وفاة التمامي بتغريدة عبر حسابه في تويتر، كتب فيها: "رحمة الله على المنولوجست - سعد التمامي - الذي توفي البارحة نتيجة إصابته بكورونا، أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد، وكان بإمكانه أن يبقى طويلًا لحضوره المختلف، لكنه قرر الاعتزال مبكرًا، تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة".واشتهر سعد التمامي بتقليد الفنانين والمشاهير، وله مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة، كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج بيت العزوبية، واعتزل الفن مبكرًا عام 1400هـ تقريبا، وتفرغ لأعماله الخاصة.