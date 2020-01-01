رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تطلب خضوع العسكريين الأمريكيين القادمين للبلاد لاختبار كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:17 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
أ ش أ
طباعة
قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الجمعة، إنه طلب من القوات الأمريكية إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد لجميع أفرادها القادمين إلى اليابان، وذلك بعد تفشي الإصابات بالفيروس في القواعد العسكرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا جنوب البلاد.

وأضاف تارو كونو - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن القوات الأمريكية ردت بأنها "تنظر في مسألة إجراء الاختبارات".. ولا تجري القوات الأمريكية الاختبار حاليا إلا لمن تظهر عليه أعراض.

وأكد أنه مع وجود العديد من الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، فإن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أصبح أمرا ضروريا، وطلب إجراء الاختبارات للأفراد العسكريين قبل مغادرتهم الولايات المتحدة إلى اليابان دون استثناء.

وحتى يوم أمس الخميس، ثبتت إصابة 138 فردا من العسكريين بكورونا في العديد من القواعد الأمريكية في أوكيناوا، منهم 73 فردا في قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، و58 في قاعدة كامب هانسن، وفقًا لحكومة محافظة أوكيناوا.

وكان حاكم محافظة أوكيناوا ديني تاماكي قد التقى أمس الأول الأربعاء، بمسؤولين حكوميين يابانيين وأمريكيين في طوكيو لنقل المخاوف المحلية في محافظته بشأن تفشي المرض.. وفي رسالة إلى كونو ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، دعا تاماكي إلى أن يعلق الجيش الأمريكي عمليات النقل إلى أوكيناوا في أقرب وقت ممكن ويجري اختبارات (PCR) على جميع الأفراد الجدد.

جدير بالذكر أن جزيرة أوكيناوا تستضيف الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.

موضوعات متعلقة

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. "أستعيد شبابي بهذه القبلات"

وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد العيد بأيام قليلة

الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بالإرهابيين على الحدود الغربية في 6 سنوات

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بالإرهابيين على الحدود الغربية في 6 سنوات

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. "داهتمها قوة لتنفيذ الأمر"

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. "أستعيد شبابي بهذه القبلات"

"إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24".. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يكتشفون كيفية تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم

مرشدة سياحية توضح حقيقة تشويه ألوان قصر البارون (فيديو)

هل تسبب الفواكه السمنة؟

هل تؤثر البطاطس المقلية على الصحة؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الغنوشي (6).. عرّاب الغزو التركي لليبيا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
المزيد

الثقافة

محمد القصبى يكتب: مقشة فى يد رئيس اتحاد الكتاب خير من قلم وألذ من مصاصة

«حارس القرية».. ورشة حكي ببيت ثقافة دهب

ورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

«مملكة الماء».. «الثقافة العراقية» تنتج فيلمًا وثائقيًا عن الأهوار