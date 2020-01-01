سيد أبوزيد يكتب: لا.. لمحاولات إحياء تنظيم داعش مرة أخرى

أثارت التحركات الأخيرة للخلايا النائمة لتنظيم داعش سواء فى العراق أو سوريا، وقيامها بتنفيذ هجمات على قوات الجيش العراقى، والسورى مخاوف إعادة إحيائه مرة أخرى، خاصة أن أسباب نشأته ونموه وازدهاره، مازالت قائمة بالرغم من إلحاق الهزيمة به، وأفاد مصدر أمنى عراقى أن التنظيم قام بتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال الأسابيع القليلة الماضيةاستهدفت نقاط عسكرية، ومناطق تابعة للعشائر، وتعمل القوات العراقية على تحديد خارطة الهجمات الأخيرة التى نفذها خلايا تنظيم داعش، والتى تمكن من أن تكشف نقطة الانطلاق لعناصر التنظيم، وتتبعهم، حيث يتم رصد المناطق فى كركوك، وصلاح الدين، وصحراء الحضر، وجبال مخمور، وزمار، وسلسلة جبال حمرين شمال العراق.ولم يمض على هذه الهجمات سوى أيام معدودة، حتى طالعتنا الأنباء عن قيام هذه الخلايا بهجمات على الجيش السورى فى البادية السورية، وأسفرت عن مقتل أحد عشر من عناصره، وهو الأمر الذى حذرت منه شبكة سى إن إن الأمريكية، حيث أكد أن محاولات إحياء التنظيم الإرهابى جارية بالفعل، رغم هزيمته على يد الجيش العراقى خاصة قوات لاحشد الشعبى الذى تم تشكيلها خصيصا للتصدى لهذا التنظيم بالعراق، وحاول بعض الخبراء التقليل من خطورة هذا الأمر، حيث ذهب إلى أن داعش غير قابل للإحياء بشكل طبيعى لأنه عبارة عن تجربة فاشلة، ومكلفة، وأن الذين راهنوا عليها تكبدوا هزيمة منكرة، وأنه كان تخطيط أجهزة مخابراتية، وأن تنظيم داعش ما هو إلا الجيش السرى الذى تقوده المخابرات المركزية الأمريكية، وأن الأجهزة المخابراتية إذا شعرت أن الحكومة المركزية ضعيفة فتستغل الخلافات الداخلية فرصة لإعادة إحياء تنظيم داعش، وأن داعش بقواته الوهابية السلفية وبقيادة بعثية لديها تشكيلات صغيرة للغاية فى بعض مناطق العراق، وسوريا والأردن لا تتوافر لديها إمكانيات لإعادة إحيائها، وإذا أرادت أمريكا أن تربط القوات السلفية، والبعثية العراقية بهذه المجموعات الصغيرة فعليها أن تمكن من احداث أزمة كبرى فى العراق من خلال استقبال قابلية التحريض السنى البعثى لإكمال هذه العملية، إلا أن هذا غير متوافر فى الوقت الحاضر، وبالطبع خلايا داعش لديها القدرة على زعزعة الأمن بشكل محدود، وهذا ما يتم إلا بتوجيه أمريكى، وبهدف استمرار تواجد القوات الأمريكية فى العراق وسوريا وسيكون تواجد داعش ذريعة لتواجد القوات الأمريكية فى المناطق الكردية، فالجيش العراقى وقوات الحشد الشعبى، والقوات الأمنية مسيطرة تماما على الأوضاع بالعراق، إلا أن خلايا داعش النائمة تحاول استعادة نشاطها فى العراق التى يسيطر عليها الأكراد، والمناطق المتنازعة عليها بين الأكراد والحكومة المركزية وأن قرار البرلمان العراقى بخروج القوات الأمريكية من العراق، ونشر الأخبار بشأن داعش ماهو إلا تهويل يقوم به الجيش الأمريكى، ووسائل الإعلام المرتبطة به، كمبرر، وذريعة لاستمرار القوات الأمريكية فى العراق، وسوريا وترى شبكة سى إن إن وجود انفصالا ملحوظا بين العراق المتعبر الذى وصفه السياسيون والقادة العسكريون فى بغداد، والواقع الذى يعيشون على الأرض لأولئك الذين يعيشون فى مناطق تحت حكم بقايا تنظيم داعش، ففى حين أن القوات المدعومة من أمريكا كانت على وشك استعادة المعقل النهائى لداعش فى سوريا المجاورة. أعلن العراق النصر ضد داعش قبل أكثر من عام بينما أعلن مصدر مخابراتى عراقى، أن خلايا داعش يشنون حرب عصابات جديدة من قاعدتهم فى المناطق النائية بشمال العراق سواء عمليات اغتيال أو زرع قنابل على جانب الطريق وتدريب قوة ضاربة جديدة، وفى الأراضى الصحراوية الشاسعة الواقعة بالقرب من سلسلة جبال هامريين لا يزال السكان تحت رحمة عصابات داعش، حيث يحكمونه ليلا لأنهم يعرفون المنطقة جيدا، واستقروا فى هذا المكان فيما كانوا يحكمون تحت اسم الدولة الإسلامية فى العراق وتحت اسم تنظيم القاعدة فى العراق، وهذه الأراضى تمتد بطول الطريق إلى الحدود السورية، وسبق لأبوبكر البغدادى وجماعته الإرهابية الذهاب إليها للاختباء قبل أن يظهروا أكثر قوة وفتكا فى ٢٠١٤، والطائفية ليست التهديد الوحيد الذى يمهد لعودة تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية، إنما يجب إعادة بناء الشمال العراقى، واستعادة الحكومة العراقية الأراضى التى سيطر عليها التنظيم، وأفاد مصدر أمنى عراقى بأن زعيم تنظيم داعش الجديد أبوإبراهيم القرشى دخل الأراضى العراقية مؤخراً، وتعمل الجهات الأمنية جاهدة من أجل تحديد مكانه الجغرافى، ويعد القرشى عراب الأيديولوجيا المتطرفة التى ينتجها تنظيم داعش فى العنف، والقتل، كما أن له تاريخ أسود فى التنكيل بالمدنيين، وسجله حافل فى انتهاكات حقوق النساء، والأطفال خاصة الايزيديين الذين خاض ضدهم حملة قمع عنيفة منذ فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة بالعراق، وتكشف المعلومات الاستخباراتية أن انضمامه لداعش لم يكن أول مراحله فىالتطرف. إذ أنه قد انخرط فى صفوف تنظيم القاعدة، ويعد الهاشمى القرشى فى الواقع أحد مؤسسى التنظيم، ومن كبار متطرفيه العقائديين وينحدر من الأقلية التركمانية فى العراق. مما يجعله واحدا من غير العرب القلائل فى التنظيم، تنظيم داعش قبل قتل البغدادى وخسارته مناطق كثيرة، كان قد بدا فى جمع شتاته فى سوريا والعراق مجددا وشن هجمات على معارضيه وخطط لتهريب مقاتليه المعتقلين، واستغل نقاط الضعف الأمنى لكلا البلدين بإغراء الشباب لانضمامهم، والنهوض مستعد من احتياط ما يملكه بقيمة ١٠٠ مليون دولار لترتيب أموره، وأدلى مدير الاستخبارات العسكرية العراقية الفريق ركن سعد العلاقى بشبكة سى إن إن الأمريكية بمعلومات هامة مفادها أن التنظيم كان يعد عمليات اقتحام جماعية للسجون، وإعادة الإرهاب بعد اللجوء إلى تركيا وأن العراق سلم ملفات عن تسعة من قادة الإرهاب بالتنظيم لتركيا بينهم قادة كبار لديهم إمكانية الوصول إلى مبالغ ضخمة لتمويل عمليات إرهابية فى جميع أنحاء العالم، وأن الاتصالات الأخيرة لقادة داعش تشير إلى خططهم لتحرير السجناء من العسكرات، والسجون فى جميع أنحاء سوريا، والعراق للحصول على القوى البشرية اللازمة لإعادة تفعيل التنظيم الإرهابى، وطالب ببذل جهود دولية ضخمة للتعامل مع هذه القضية. لأن هؤلاء يمكنهم مغادرة هذه المعسكرات، والعودة إلى بلداتهم، وبالتالى يشكلون خطرا كبيرا فى أوروبا، وآسيا، وشمال وغرب أفريقيا، كما أن الخارجية الأمريكية حذرت من نمو وتطور داعش فى جميع أنحاء العالم بعد فقد أراضيه فى سوريا، وأن هناك ما يقرب من نحو عشرة آلاف داعشى بينهم العديد من الأجانب المحتجزين فى سجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية التى تهيمن عليها الأكراد فى شمال سوريا بالإضافة للمعسكرات والمخيمات حيث إن أحدهم يضم ٧٠ ألف امرأة وطفل وصنفت أمريكا هذه المخيمات بأنها قنابل موقوتة، وتعاون مسئول المخابرات العراقى مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى الحملة ضد داعش، وتقديم المعلومات الاستخباراتية لاستهداف قياداتها المتبقية، وحذر من أن قيادات بارزة فى داعش يطلق عليها لقب الأمراء قادرين على الوصول لمبالغ طائلة من النقد، وتشكل خلايا جديدة فى تركيا وأن بعض القيادات المهمة فى داعش فرت شمالا فى اتجاه الدول المجاورة، وإلى المناطق الحدودية خاصة مدينة غازى غنتاب التركية، كما أن هؤلاء القادة المهمين قتلوا من الفرار من آخر معاقل داعش فى الباغور بشرق سوريا فى وقت سابق من هذا العام، شقوا طريقهم عبر خطوط سوريا الديمقراطية إلى حيث الأمان النسبى فى غازى غنتاب جنوب تركيا، وأوضح مدير المخابرات العسكرية العراقية أن كبار القادة الذين يمتلكون الأموال عبروا بمساعدة المهربين من خلال دفع مبالغ مالية كبيرة، ودخلوا الأراضى التركية سرا، كما أن مهمة داعش الجديدة «تحطيم الأسوار» باقتحام السجون، والمسعكرات التى يحتجز فيها اتباعه من أجل تحريرهم، واستخدامهم فى إعادة احياء التنظيم مجددا، وتم اطلاع الشبكة الأمريكية على ملف ١٩ ارهابيين دواعش صدرت أوامر اعتقال عراقية من بينهم لرجلين متهمين بالقتل، وقدر من الخطورة، حيث إنهم أمهر صانعى القنابل، وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية فى وقت سابق عن تفاصيل صفقة سرية سمحت لمئات من مسلحى تنظيم داعش، وأسرهم بمغادرة مدينة الرقة تحت إشراف التحالف الدولى والمقاتلين الأكراد الذين سيطروا على المدينة حيث انتقلوا إلى كافة أنحاء سوريا، ووصل عدد منهم إلى تركيا، وأمام هذه المعلومات لا نملك سوى أن نقول لأ لإحياء تنظيم داعش، واستخدامه فزاعة أمريكية لبقاء القوات الأمريكية فى سوريا والعراق.