إطلالة جذابة لـ نسرين طافش من تصوير «الوجه الآخر» (صورة)

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من تصوير مسلسلها الجديد "الوجه الآخر".وعلقت نسرين طافش على الصورة، قائلة: "أول يوم تصوير الوجه الآخر، توكلنا على الله. ادعولنا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وظهرت "نسرين" في الصورة بإطلالة جذابة، واعتمدت على شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا أبرز جمال ملامحها."الوجه الآخر" تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك فيه كل من ندا موسى ومادلين طبر وأحمد سعيد عبدالغني وكارولين عزمي.