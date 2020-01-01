ضبط عاطل بكيلو «فودو» في عين شمس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من استهداف وضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، له معلومات جنائية حال تواجده بالمنطقة لحيازته كمية من المواد المخدرة.وعقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل سكنه وبحوزته (1،225 كيلو جرام لمخدر الفودو - 12 جرام لمخدر البودر - مبلغ مالي - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزى وتجار المواد المخدرة.