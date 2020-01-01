439 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 7334 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم تسجيل 179 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 1666، فى حين بلغ عدد الوفيات 55 حالة وفاة.