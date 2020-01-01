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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

439 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:06 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 7334 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم تسجيل 179 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 1666، فى حين بلغ عدد الوفيات 55 حالة وفاة.

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