وزير خارجية باكستان يتعافى من كورونا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، شفائه من إصابته بفيروس كورون المستجد "كوفيد - 19"، واستئناف أنشطة مكتبه اعتبارا من اليوم الجمعة.وأثنى وزير الخارجية الباكستاني في حسابه على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، على الرعاية الصحية في بلاده وعلى عمال الصف الأول كونهم "العمود الفقري لباكستان في مواجهة الجائحة من خلال التزام ثابت وتفان" حسب تعبيره، وتابع:"أشكركم جميعًا على أمنياتكم الطيبة ودعمكم، أنا محظوظ بالعودة إلى المكتب اليوم".وكان "قريشي" قد أعلن في وقت سابق إيجابية نتائج اختباراته الطبية لفيروس كورونا المستجد وأنه أجرى عزلًا لنفسه.