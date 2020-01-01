ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية في محل غير مرخص بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتي" داخل محل "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 6275 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى" بقصد رفع أسعارها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.