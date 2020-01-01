تشييع جنازة شقيقة الفنان نبيل نور الدين بالمنوفية (صور)

في هدوء تام، شيعت منذ قليل جنازة سمية شفيق نورالدين شقيقة الفنان نبيل شفيق نورالدين، ابنة الفنان الراحل شفيق نورالدين، والتي توفيت بعد صراع مع المرض، بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والتي حضر إليها الفنان نبيل نورالدين لدفن الجثمان بمقابر العائلة بقرية بجيرم في محافظة المنوفية، واقتصر العزاء على المقابر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.والفنان شفيق نورالدين ولد بقويسنا في محافظة المنوفية في 15 سبتمبر عام 1911م، لوالد يعمل فى تجارة القطن، وكان له شقيقة أصغر منه، وماتت أمه وهو لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، فتزوج والده بسيدة أخرى لتقوم برعاية أولاده، شفيق وأخته الصغرى.وقد قامت زوجة والده بواجبها تجاهه على أكمل وجه، وأحبها شفيق نور الدين واحترمها حتى أنه أطلق اسمها على إحدى بناته، وأنجب أربعة بنات وولدين من زواجه من إحدى قريباته، أحد أولاده هو الفنان نبيل نورالدين.