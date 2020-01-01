رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جنازة شقيقة الفنان نبيل نور الدين بالمنوفية (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:02 م
جنازة شقيقة الفنان
جنازة شقيقة الفنان نبيل نور الدين
ولاء القاضى
طباعة
في هدوء تام، شيعت منذ قليل جنازة سمية شفيق نورالدين شقيقة الفنان نبيل شفيق نورالدين، ابنة الفنان الراحل شفيق نورالدين، والتي توفيت بعد صراع مع المرض، بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والتي حضر إليها الفنان نبيل نورالدين لدفن الجثمان بمقابر العائلة بقرية بجيرم في محافظة المنوفية، واقتصر العزاء على المقابر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

والفنان شفيق نورالدين ولد بقويسنا في محافظة المنوفية في 15 سبتمبر عام 1911م، لوالد يعمل فى تجارة القطن، وكان له شقيقة أصغر منه، وماتت أمه وهو لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، فتزوج والده بسيدة أخرى لتقوم برعاية أولاده، شفيق وأخته الصغرى.

وقد قامت زوجة والده بواجبها تجاهه على أكمل وجه، وأحبها شفيق نور الدين واحترمها حتى أنه أطلق اسمها على إحدى بناته، وأنجب أربعة بنات وولدين من زواجه من إحدى قريباته، أحد أولاده هو الفنان نبيل نورالدين.
جنازة شقيقة الفنان نبيل نور الدين
جنازة شقيقة الفنان نبيل نور الدين

موضوعات متعلقة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. "أستعيد شبابي بهذه القبلات"

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

أول تعليق من مكتب محمد رمضان بعد الحكم عليه بالحبس سنة

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بالإرهابيين على الحدود الغربية في 6 سنوات

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. "داهتمها قوة لتنفيذ الأمر"

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. "أستعيد شبابي بهذه القبلات"

"إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24".. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يكتشفون كيفية تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم

مرشدة سياحية توضح حقيقة تشويه ألوان قصر البارون (فيديو)

هل تسبب الفواكه السمنة؟

هل تؤثر البطاطس المقلية على الصحة؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الغنوشي (6).. عرّاب الغزو التركي لليبيا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
المزيد

الثقافة

محمد القصبى يكتب: مقشة فى يد رئيس اتحاد الكتاب خير من قلم وألذ من مصاصة

«حارس القرية».. ورشة حكي ببيت ثقافة دهب

ورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

«مملكة الماء».. «الثقافة العراقية» تنتج فيلمًا وثائقيًا عن الأهوار