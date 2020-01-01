تمثال فرعوني «مزيف» بـ2 مليون جنيه في النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بإنهاء عملية شراء قطعة أثرية "مقلدة".أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى المقاهي الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.وتبين تواجد كل من طرف أول أربعة أشخاص حال استقلالهم "سيارة مستأجرة" وبحوزتهم تمثال فرعونى مطلى بماء الذهب مقلد وطرف ثان شخصين لأحدهما معلومات مسجلة حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.واعترف الطرف الأول بسابقة شرائهم التمثال المضبوط بحوزتهم من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.واتفاقهم مع الطرف الثانى على بيع التمثال تمثال فرعونى "مقلد" عقب إيهامهما بأثريته، وتم الاتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى 2 مليون جنيه.وبمواجهة باقى الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.