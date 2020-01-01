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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الزملوط» يتفقد مسار خط المياه الواصل من بركة موط إلى الغابة الشجرية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:58 ص
جولة محافظ الوادي
جولة محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بتفقد مسار خط طرد مياه الصرف الزراعي المزمع توصيله إلى مشروع إنشاء غابة شجرية على مساحة 10 آلاف فدان والمقرر إقامته على مياه بركة موط، حيث وجه بضرورة عمل مسار دون الإضرار بأي من جسور البركة أو الطريق المجاور لها.

وحث الزملوط ممثلي الشركة الاستثمارية على سرعة البدء في التنفيذ خاصة مع انخفاض منسوب المياه في فصل الصيف، موجهًا بضرورة عرض الخطة الزمنية وتقارير معدلات التنفيذ كل شهرين.

وأكد الزملوط بأن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الري بتعظيم الاستفادة من برك الصرف واستغلالها الاستغلال الأمثل والتخلص الآمن من المياه بإقامة مشروعات استثمارية ذات عائد اقتصادي مرتفع.
جولة محافظ الوادي الجديد
جولة محافظ الوادي الجديد
بركة موط
جولة محافظ الوادي الجديد
جولة محافظ الوادي الجديد
بركة موط

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